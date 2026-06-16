Laval : deux hommes jugés ce mardi pour avoir pillé des tombes dans 15 cimetières

Deux hommes, âgés de 32 et 34 ans, sont jugés ce mardi 16 juin par le tribunal de Laval (Mayenne) pour avoir dérobé 84 statuettes et ornements tombaux en bronze répartis dans une quinzaine de cimetières situés en Mayenne et en Ille-et-Vilaine au mois d'avril.

Des récidivistes qui risquent gros. Le tribunal de Laval va statuer ce mardi 16 juin sur le dossier de deux ressortissants roumains, âgés de 32 et 34 ans, jugés pour des chefs de vols en réunion et accompagnés de dégradations, et de violations de sépultures situées dans des cimetières de la Mayenne et de l'Ille-et-Vilaine.

Selon les informations de la Gendarmerie, ces actes de pillage ont été commis entre le 10 et le 16 avril dernier, dans des cimetières situés dans le secteur de la Guerche-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine, mais aussi dans le sud de la Mayenne, qui est un département limitrophe.

Jusqu'à 14 ans de prison

Après l'ouverture d'une enquête judiciaire par le parquet de Laval, la Brigade de recherches de Château-Gontier-sur-Mayenne, avec l’appui de la Communauté de brigades de Craon, a pu identifier les deux individus, appréhendés à leur domicile respectif le 5 mai dernier.

Placés en garde à vue, les mis en cause, déjà condamnés pour des faits similaires, ont reconnu les faits. Au total, le préjudice pour le vol de ces 84 statuettes et ornements est estimé entre 20.000 à 25.000 euros.

Brièvement entendus le 7 mai dernier avant de réclamer un report de leur procès, les deux individus, qui risquent jusqu'à 14 ans de prison, ont fait part de remords, tandis que les victimes ont fait part de leur colère, comme l'ont indiqué nos confrères d'ICI Pays de la Loire.