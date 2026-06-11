Laval : une femme entre la vie et la mort après avoir été poignardée par son conjoint

Une femme d'une trentaine d'années se trouvait entre la vie et la mort ce jeudi à Laval (Mayenne) après avoir été poignardée à plusieurs reprises par son conjoint. Le suspect, connu des services de police, a été interpellé puis placé en garde à vue.

Une agression sauvage. Une femme d'une trentaine d'années se trouvait entre la vie et la mort ce jeudi 11 juin après avoir été poignardée à plusieurs reprises par son conjoint à leur domicile de Laval, selon une source policière.

Le suspect, lui aussi âgé d'une trentaine d'années et connu des services de police, aurait tenté de prendre la fuite avant d'être interpellé. Il a été placé en garde à vue.

Contactée par l'AFP, la procureure de la République de Laval a indiqué qu'une communication à destination des médias était prévue dans la journée.

Le 4 juin à Laval également, une femme âgée de 39 ans avait été retrouvée morte dans un appartement. Son ex-conjoint de 32 ans a été mis en examen pour meurtre et écroué.

Selon les derniers chiffres officiels publiés en octobre, le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.