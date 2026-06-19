Coupe du monde 2026 : un mort après une fusillade où des supporters argentins ont été pris pour cible

Un véhicule Uber transportant deux supporters de l'Argentine a été pris pour cible dans une fusillade ce mardi à Kansas City. Quatre blessés et un mort ont été recensés par la police locale.

Deux supporters de l'Argentine ont vécu la frayeur de leur vie ce mardi soir alors qu'ils étaient sur la route pour aller voir leur équipe favorite affronter l'Algérie. Leur véhicule Uber a été pris pour cible dans une des cinq fusillades qui ont eu lieu entre 18h et 18h30 à six kilomètres du stade de Kansas City. Selon l'agence de presse américaine AP, les coups de feu ont blessé quatre personnes et fait un mort.

suspect toujours recherché

Le chauffeur a d'ailleurs été touché à la jambe après avoir essuyé deux tirs venant d'une voiture qui s'est approchée de la sienne. Le suspect, âgé de 22 ans, décrit comme armé et dangereux, est toujours activement recherché par la police locale.

Les forces de l'ordre précisent que la vie du chauffeur n'est pas en danger. Les supporters ont avoué au journal argentin La Nacion avoir fait leur déposition au poste avant d'être ramenés au stade par la police. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces coups de feu ne seraient pas liés à la Coupe du monde.

Ce mercredi matin, la police a localisé le suspect dans une maison dans la banlieue d'Independence, à trois kilomètres du lieu où une victime, tuée par balle, a été retrouvée. Mais l'agresseur présumé n'y figurait pas.