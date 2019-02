Une brasserie Paul Bocuse débarque à Paris

Un an après sa disparition, le monument de la gastronomie française Paul Bocuse fait encore l’actualité.

Une brasserie qui porte son nom s’apprête à ouvrir ses portes au sein de L’Hôtel du Louvre dans le 1er arrondissement de Paris. Elle est attendue pour la mi-avril.

Elle ambitionne de devenir une «vitrine du savoir-faire lyonnais dans la capitale». Il faut dire que jusqu’à présent le célèbre chef au gratin de queues d'écrevisses ou à la soupe VGE n’a jamais eu pignon sur rue dans la ville lumière.

La Brasserie du Louvre sera ouverte sept jours sur sept en continu de 12 h à 22h30.

La carte sera élaborée par les chefs Cédric Boutroux et Eric Pansu (MOF), deux chefs exécutifs du groupe lyonnais.

On y retrouvera des recettes emblématiques du pape de la gastronomie française : poulet de Bresse à la crème et aux champignons, quenelle de brochet et aussi gaufres «Grand-Mère» en dessert.