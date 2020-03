5 sites pour se faire livrer de la viande

Le gouvernement recommande de limiter ses sorties au stricte minimum. Afin d’éviter les risques de contagion dans les marchés ou les grandes surfaces, il est possible de faire appel à la livraison, notamment pour la viande. Plusieurs boucheries proposent ce service.

La Boucherie Moderne

La Boucherie Moderne continue de livrer ses viandes et ses produits à domicile sur Paris (pour les autres villes où la livraison est possible voir ici) en pleine crise du coronavirus. La livraison est gratuite dès 60€ d'achat. Porc, agneau, bœuf mais aussi poulet cuit, on y trouve de tout. Il y a également tout un choix d'épicerie fine : pommes dauphines, légumes croquants, œufs fermiers, fromages, etc. C’est à découvrir sur leur site.

Les Commis

La plate-forme propose en temps normal des petits plats à faire soi-même à partir d’ingrédients et de recette livrés à domicile mais elle propose parfois des opérations spéciales. En ce moment, une vente en ligne de viande d’Aveyron mérite un coup d’œil.

Hugo Desnoyer

Le célèbre boucher ne chôme pas depuis la mise en place du confinement. Pour l’heure, il n’est pas possible de passer commande en ligne mais on peut tout à fait le faire par téléphone (01 46 47 83 00 pour la boucherie du 16e, et 01 45 40 76 67 pour celle du 14e ou sur [email protected]). Bavette, filet de bœuf, entrecôte, côte de bœuf… il a tout et de la meilleure qualité. A noter, la livraison est possible sur tout Paris mais aussi en proche banlieue autour des boutiques. « Il y a toujours moyen de s’arranger » annonce l’équipe. La livraison peut se faire sous vide (préciser lors de la commande). Pas de paiment en CB, mieux vaut prévoir l’appoint ou un chèque.

[©r.schroede]

Frichti

On le sait moins : Frichti dispose d’une offre « supermarché » sur sa plate-forme. Et le rayon viandes est très bien achalandé avec notamment des produits des Boucheries Nivernaises : pavé de cœur de rumsteak, bavette d’alloyau mais aussi saucisses Tarn ou encore jambon sans sel nitrité.

Pour de bon

Le site qui propose de « commander en direct auprès des meilleurs producteurs français » assure également la livraison aux 4 coins de la France (gratuit dès 50€ si même producteur). On peut y acheter de la viande en grande quantité : 3,6 ou 10 kg. Rôti de veau, magret de canard. Pour chaque produit le nom et la photo du producteur est affiché. On y déniche par ailleurs des recettes sympathiques comme le Rôti de pintade fermière aux fruits secs, de la ferme de Grandvillain.

[@Marine Neglot]