Les conseils d'un diététicien-nutritionniste aux végétariens en confinement

Le confinement est un bouleversement qu’il faut apprendre à gérer. Pour le surmonter, l’alimentation est primordiale, encore plus quand on est végétarien. Florence Foucault, diététicienne-nutritionniste à Paris, donne ses conseils pour rester en forme.

A quoi doit-on faire attention quand on est végétarien pendant cette période de confinement ?

Aujourd’hui les Français achètent beaucoup de légumineuses et de féculents. Les végétariens ont déjà ce type de produits dans leurs placards normalement, donc en termes de courses, il ne devrait pas y avoir de soucis. C’est sur le grammage qu’il faut être vigilant.

Il faut veiller à ne pas mettre plus de quantité qu’avant le confinement. Comme les végétariens ont une consommation de légumineuses et de féculents importante, sans activités physiques, ils risquent de prendre du poids.

La fermeture des marchés complique-t-elle la donne ?

On peut encore faire ses courses au supermarché, et notamment aux rayons fruits et légumes. Si vraiment l’accès aux produits frais est problématique, il ne faut pas diaboliser les produits surgelés : ils gardent toutes leurs vitamines et leurs minéraux. Bien entendu, on privilégiera les produits bruts. Les salades de fruits déjà préparées et les ratatouilles avec sauce sont à éviter.

Il ne faut pas diaboliser les produits surgelés

Faut-il redouter des carences alimentaires ?

Pas particulièrement. Actuellement, 70% de la population est carencée en magnésium. Les végétariens consomment des produits céréaliers à base de blé complet comme le pain complet. L’écorce de la céréale contient des minéraux, dont le magnésium, donc ils sont plutôt tranquilles sur ce sujet. Le calcium se trouve dans les produits laitiers et le fer peut se trouver dans les lentilles, donc là encore pas d’inquiétudes.

Quels peuvent être les signes de carences alimentaires ?

Attention, une carence ne s’installe pas en 24 heures. Si elle concerne le magnésium, cela se traduit par des crampes ou parfois un tremblement de la paupière. Pour le fer, c’est relativement rare et se manifeste par une grande fatigue, un teint pâle, de l’anémie.

Faut-il se méfier du grignotage ?

Quand on est chez soi, on a tout à disposition. S’il s’agit de grignoter un fruit, c’est parfait, en revanche si c’est une barre de céréales comme celles qu’on donne aux enfants, ça peut devenir problématique. D’un point de vue général, il faut veiller à ne pas modifier ses habitudes alimentaires par rapport à l’avant-confinement. Et pour faire face à la baisse d’activité physique, il y a suffisamment d’applis gratuites en ce moment qui proposent des exercices physiques. Trente minutes par jour ne seront pas de trop.

Il faut veiller à ne pas modifier ses habitudes alimentaires par rapport à l’avant confinement

Quel « truc » peut-on conseiller pour surmonter ce confinement, qui risque de durer ?

C’est l’occasion de se remettre à cuisine, de partir à la découverte de nouveaux ingrédients. On peut les faire découvrir aux enfants et se mettre ainsi à l’éducation nutritionnelle. On risque aussi de se rendre compte que préparer un repas à la maison ne prend pas plus de temps que ça. Et puis si ces semaines de confinement doivent se traduire par une légère prise de poids, il ne faut pas s’en faire : on pourra perdre ces kilos rapidement.