Fête des pères : une sélection de cadeaux gourmands

La petite attention parfaite est celle qui se déguste. Une bonne bouteille, une pâtisserie ou encore des macarons, toutes les idées gourmandes sont les bienvenues pour faire plaisir à son papa le 21 juin prochain.

Un bouteille de champagne Gosset

Une très belle cuvée très. Finesse des bulles, robe dorée, ce champagne blanc de blanc – c’est-à-dire 100% chardonnay – est la promesse d’un bon moment partagé. Idéal en apéritif ou alors avec un plateau de fruits de mer.

Grand blanc de blancs brut, champagne Gosset, 55€

Un coffret Pierre Hermé

Ce coffret porte bien son nom. Il contient une demi-bouteille de champagne rosé Billecart-Salmon et une boite de macarons avec toutes les références incontournables de Pierre Hermé : Ispahan (rose, litchi et framboise), Mogador (chocolat lait et fruit de la passion), Chloé (chocolat et framboise)…

Coffret le Raffiné, Pierre Hermé, 66€ (uniquement sur internet)

Une bouteille de cocktail le Barteleur

Les cocktails en bouteille ne sont pas une nouveauté. En revanche, ceux de la nouvelle marque le Barteleur se distinguent par un packaging soigné. Negroni, Manhattan, Hanky Panky… on ajoute quelques glaçons dans un verre le tout est prêt à déguster.

Bouteille de 70cl, Le Barteleur, 42€

Le cigare Lenôtre

Cette petite pâtisserie trompe l’œil devrait faire un tabac pour la fête des pères. Elle cache sous un enrobage chocolat au lait, un biscuit craquant de pâte à cigarette fourré d'un praliné à l'ancienne aux noisettes françaises.

Le Cigare du Chef, Lenôtre, 7,90€

Coffret Shanty biscuits x Sock Socket’

Un cadeau rempli de tendresse. On trouvera dans ce pack des petits biscuits on l’on peut lire « bonne fête papa » ainsi qu’une paire de chaussettes dépareillées « L'homme parfait ou presque ». A commander sur le site de la marque.

Coffret Shanty Biscuits x Sock Socket', 32,00€