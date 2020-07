La recette (simple) de la salade printanière de Mauro Colagreco

Quand il est chez lui, le chef triplement étoilé Mauro Colagreco cuisine simplement avec quelques légumes trouvés dans le potager du Mirazur, son restaurant à Menton.

Il aime préparer un « plat simple avec toute la fraîcheur des produits qui viennent d’être récoltés ». Voici la recette de sa salade printanière.

Pour 4 personnes, temps de préparation & cuisson : 15 min

3 tranches de saumon fumé

2 choux-raves

4 navets blancs

1 citron de Menton

20 g de gingembre

1 bouquet de coriandre

Huile d’olive

Préparation :

Épluchez et lavez les légumes. Coupez les choux-raves et les navets en bâtonnets d’environ 5 mm.

Dans une casserole, faites bouillir de l’eau salée. Plongez les bâtonnets de légumes pendant 2 min. Égouttez et refroidissez avec de l’eau froide.

Réservez.

Coupez le saumon en fines tranches, hachez grossièrement la coriandre et mélangez le tout dans un bol. Assaisonnez avec un trait d’huile d’olive, les zestes et le jus du citron. Dans un bol, mélangez les légumes et le saumon puis servez !

Une recette tirée du livre A La Maison

Cette recette est à retrouver dans l’ouvrage A La Maison, disponible dans les librairies en septembre mais déjà accessible en prévente. Une soixantaine de chefs, dont Pierre Gagnaire, Anne-Sophie Pic ou encore Christophe Michalak, y ont contribué. Il s’agit du premier livre publié par le studio d’entertainement Human Humans avec la critique culinaire Victoire Loup.

La totalité des bénéfices de l'ouvrage sera reversée à Ernest, association caritative d’aide alimentaire aux familles en situation difficile.

A noter : un « ticket d’or » s’est glissé dans un des ouvrages. L’heureux gagnant aura droit à un dîner pour deux chez l’un des chefs du livre.



A La Maison, Human Humans, 24,90 €