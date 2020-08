Les meilleurs chocolatiers de Paris en 2020

Ce n’est un secret pour personne : les Français raffolent du chocolat.

Ils en mangent plus de 7 kilos chaque année, d’après les chiffres du syndicat de la profession. Et si les tablettes et pâtes à tartiner de la grande distribution dominent le marché, la France compte quelques orfèvres du cacao qu’on ne se lasse pas de déguster.

Patrick Roger

Personnalité atypique du monde du chocolat, Patrick Roger fait naître sous ses mains des gourmandises addictives mais aussi des sculptures monumentales ; le tout en chocolat. Il arbore le col bleu-blanc-rouge des meilleurs ouvriers de France (MOF) et s’est bâti une réputation d’excellence. Il est aussi un homme d’affaires : à la tête de neuf boutiques, il vient d’en ouvrir une nouvelle à Moscou en Russie.

Jacques Genin

Avant de se lancer dans le chocolat, Jacques Genin n’y connaissait rien. Aujourd’hui il compte parmi les références les plus prisées de l’Hexagone. Celui qui se voit comme un « fondeur en chocolat » a su se faire un nom notamment auprès des établissements étoilés. Sa signature reste sa boite métallisée, plate et design, qui révèle un damier de chocolat. En plus du cacao, le maître pratique également le caramel ou la pâtisserie. Et depuis peu les pâtes de fruits aux légumes.

Pierre Marcolini

Cet expert de la fève de cacao est un hyperactif. Les vitrines de ses boutiques accueillent sans arrêt des nouveautés. On aime le soin porté au packaging de ses créations. Il y a toujours une touche de couleur vive au milieu de ses chocolats, comme par exemple avec ses petits cœurs qui fondent dans la bouche. « Créations iconiques de la Maison », ils se déclinent dans une multitude de parfums.

Edwart

C’est un jeune chocolatier qui se cache derrière Edwart : Edwin Yansané. A la tête de deux boutiques à Paris, le trentenaire avance discrètement et surement. On aime l’audace de ses créations qui laissent rarement indifférent en bouche : framboise et baies de Sansho, curry, whisky japonais…Et puis Edwart c’est aussi toute une histoire pour les fêtes. Ses créations rigolotes et soignées nous emmènent dans un monde plein d’imagination et de sucre.

©EmilieFranzo

A La Mère de Famille

C’est la plus ancienne chocolaterie de Paris, et elle est toujours au top. La simple visite de l’une de ses douze boutiques promet son lot de sensations. Dans les rayons, on trouve de délicieuses nouveautés (par exemple les guimauves enrobées de chocolat) mais c’est surtout pour ses grands classiques qu’A La Mère de Famille régale : orangettes, pralinés à l’ancienne, rochers, florentins… Et pour les nostalgiques : calissons, pâtes de fruits et négus de Nevers.