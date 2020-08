Mallory Gabsi (ex-Top chef) a un nouveau projet

Le jeune chef charismatique Mallory Gabsi tient rarement en place. Après avoir brillé dans la dernière saison de Top Chef (M6) et régalé les parisiens dans une friterie (très) éphémère, le Belge de 23 ans cuisine en ce moment pour un restaurant très couru dans le sud de Bruxelles en Belgique.

Il s’agit de Greenhouses à Rhode-Saint-Genèse. Ce lieu, créé par Id-event, a ouvert ses portes en juin dernier dans un petit coin de nature, alors que la crise sanitaire battait son plein.

Les concepteurs voulaient proposer une nouvelle table conforme aux nouvelles exigences sanitaires. Inspiré d’une structure néerlandaise, le restaurant s’organise autour d’une quinzaine de petites serres installées autour d’un étang.

En plus de ce cadre insolite, les risques de contamination sont limitées, chaque table étant isolée. S'ajoutent à cela les précautions classiques : menu sur QR code, serveurs masqués, etc...

Mallory Gabsi y sévit en ce moment pour toute la semaine. Les réservations étant déjà complètes, une nouvelle semaine a été ajouté, du 1er au 13 septembre.

Côté cusine, il s’agit d’un « menu un peu plus gastro accessible à tous » d’après les mots du chef. Les fidèles de Top Chef reconnaîtront deux plats emblématiques de Mallory Gabsi : la langoustine en deux façons avec gelée de pommes Granny, céleri-rave et yuzu et sa « pomme de pin déstructurée : praliné, café colombien, chocolat blanc, noisettes » en dessert. Il faut compter 115 euros par personne pour le menu (boissons non comprise).