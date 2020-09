Haribo lance un nouveau croco

La famille des crocos s’agrandit. Pour fêter les 40 ans du célèbre bonbon à la gélatine et au ventre blanc qui fait toujours autant un carton, le croco baby fait son arrivée.

Il est non seulement plus petit (3 cm) mais se distingue aussi par sa recette plus « light ». Le croco baby contient 30% de sucre en moins (remplacé par de la fibre de maïs) ; il est aussi sans colorant artificiel et sans édulcorant.

Le croco est l’un des bonbons phare de Haribo, marque allemande créée en 1920. C’est en 1980 qu’il a vu le jour dans un rayon de supermarché. Il se décline alors en trois couleurs : jaune, rouge et vert. En 2011, le croco p!k avec son goût acidulé a fait son apparition suivi des crocos bleu et orange en 2014.

Aujourd’hui le croco est le 6e bonbon le plus acheté en France d’après le cabinet Nielsen. Près de 1000 d’entre eux sont consommés chaque minute dans l’Hexagone selon Haribo.

Un joli succès commercial pour la petite bête au ventre de guimauve. En 2019, 5161 tonnes en étaient produites contre 630 en 1994 d’après les chiffres de la marque allemande.

Croco baby, Haribo, 1,56€ le sachet de 165 g dans les grandes surfaces