Il mange 3 kilos de bonbons en 3 jours et passe 6 jours à l’hôpital 

Au Royaume-Uni, un homme a passé six jours à l’hôpital après avoir ingurgité trois kilos de bonbons en seulement trois jours. Ses intestins étaient remplis de gélatine.

Le kilo de trop. Après une année de silence, Nathan Rimmington a finalement décidé de raconter sa mésaventure sucrée. En 2024, ce chauffeur routier de 33 ans se trouvait chez lui lorsqu’il a commencé à ressentir de vives douleurs abdominales. La cause ? Une consommation massive de bonbons Haribo : trois kilos en trois jours. Résultat, six jours d’hospitalisation.

Interrogé par le Mirror, Nathan Rimmington a expliqué avoir commandé sur Amazon un sachet XXL de ses friandises préférées : les bouteilles de Cola piquantes de la marque Haribo. Trois kilos de bonbons, achetés pour 18 livres sterling, soit environ 20 euros.

Avalé en un temps record

En seulement trois soirées, ces petites bouteilles acidulées lui ont servi de dessert. Grand amateur de sucreries, Nathan Rimmington ne s’est pas tout de suite inquiété.

Mais 48 heures plus tard, les premières alertes apparaissent : de violentes crampes à l’estomac. «J’avais une douleur atroce au ventre (...) Je ne pouvais même plus sortir du lit, je transpirais, c’était horrible», se souvient-il.

Inquiet, il s’est rendu chez son médecin. «J’étais allongé par terre dans la salle d’attente, tant la douleur était forte», raconte-t-il. Pourtant, il a omis de mentionner sa consommation excessive de bonbons. Malgré ce silence, le praticien a décidé de le faire hospitaliser en urgence, face à l’état préoccupant de son patient.

Une hospitalisation qui durera six jours

Une fois aux urgences de l’hôpital de Rotherham, près de Sheffield, Nathan Rimmington est rapidement pris en charge. Une batterie d’examens est lancée, et les résultats ont révélé que des niveaux anormalement élevés de gélatine étaient présents dans ses intestins. Le diagnostic tombe alors : diverticulite aiguë, une inflammation douloureuse du côlon.

Ce n’est qu’après ce diagnostic que Nathan a enfin avoué s’être «gavé» de 3 kilos de bonbons en seulement trois soirées. «Les médecins se sont moqués de moi», confie-t-il avec un brin d’autodérision.

Placé sous perfusion et interdit de nourriture solide, il passera six jours sous surveillance à l’hôpital.

Aujourd’hui totalement rétabli, Nathan a tiré les leçons de cette mésaventure, au point d'avoir complètement arrêté sa consommation de bonbons. «C’est un peu comme un stress post-traumatique : dès que je vois une bouteille de Coca, j’ai l’impression que je vais finir aux urgences», conclut-il.