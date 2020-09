Pierre Hermé et Cédric Grolet présentent leur première collab

L’un et l’autre ont été élus Meilleur Pâtissier du monde (World’s 50 Best restaurants). Pierre Hermé et Cédric Grolet s’associent pour la première fois pour une création gourmande éphémère : noisette citron.

On y retrouve deux marqueurs de ces grandes pointures de la pâtisserie française : d’un côté le macaron de Pierre Hermé et de l’autre le fruit omniprésent dans les créations de Cédric Grolet.

Tout a commencé au Festival Art’e Gustu à Aleria en Corse autour d’une recette à quatre mains réalisée par les deux personnalités. Face au succès rencontré par la création minute, ils ont eu l’idée de prolonger l’expérience en la proposant au grand public sur une période courte.

©LaurentFau

Le gâteau est un biscuit macaron à la noisette farci de crème et de gelée au citron avec des morceaux d’agrumes frais et de citron semi-confit.

« L’agrume apporte par ses trois facettes – le parfum, l’acidité et l’amertume – un contrepoint brutal et vif au fruit sec. » détaille Pierre Hermé.

Trois formats sont disponibles : Individuel (10 euros), 4 personnes (49 euros) et 8 personnes (87 euros).

Il est disponible en click & collect dès aujourd’hui et jusqu’au 18 octobre prochains sur les sites de Pierre Hermé et Cédric Grolet.