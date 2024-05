Voici les 3 erreurs à ne surtout pas faire pour réussir la cuisson du saumon à la poêle

Délicieux et simple à préparer, le saumon est le chouchou des Français. Mais une erreur de cuisson peut rapidement venir gâcher sa chair tendre et savoureuse.

Avec l’Allemagne, la France est le premier consommateur de saumon en Europe : chaque année, elle en dévore 50.000 tonnes. Le saumon est réputé pour sa haute teneur en oméga-3, sa couleur rosée et son absence d'arêtes. S'il nécessite peu de préparation, sa cuisson à la poêle n'est cependant pas toujours réussie. Voici quelques recommandations pour éviter que vos pavés de saumons ne se transforment en bouts de caoutchouc.

Ne pas laisser reposer le poisson

S'ils sont nombreux à décider sur un coup de tête ce qu’ils mangeront le soir même, le saumon, lui, est un poisson qui s’anticipe. Trop froid, sa chair délicate ne peut pas cuire correctement : ses extrémités s’assèchent et se déshydratent et son cœur ne cuit pas. L’idéal serait donc de sortir le saumon du réfrigérateur 30 minutes avant pour que sa cuisson soit homogène.

Cuire le saumon au beurre

Faire revenir le pavé de saumon dans une noix de beurre est une idée alléchante, mais ce n’est pas la meilleure. En effet, le saumon doit être saisi à feu vif, avant de poursuivre sa cuisson à feu doux, mais le beurre qui l’accompagne risquera lui de noircir. Une astuce consiste donc à mélanger le beurre à l’huile et à utiliser ce mélange comme matière grasse pour le poisson.

Enlever la peau du saumon

Une erreur à ne surtout pas commettre serait de retirer la peau du saumon. S’il est vrai qu'elle est peu ragoûtante avec sa couleur grisâtre, elle protège toutefois la chair du poisson et empêche que cette dernière ne se déshydrate en cuisson. Par ailleurs, la peau du saumon se détache bien plus facilement une fois cuite et se mange très bien lorsqu’elle croustille.