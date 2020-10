Les 5 choses à savoir sur l’œuf

Les œufs font partie intégrante de l’alimentation des Français. Chaque année, les poules en produisent près de 15 milliards (chiffres CNPO) dans l'Hexagone. A l’occasion de la journée mondiale de l’œuf qui se déroule aujourd’hui, vendredi 9 octobre, voici les cinq choses à connaître sur cet aliment étonnant.

Les codes sur les coquilles ont une signification

Les labels sont nombreux dans les rayons du supermarché si bien qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. Pour informer le consommateur, un chiffre est en effet indiqué sur la coquille, de 0 à 3. Le 0 signale les œufs bio, 1 pour « œufs de poules élevées en plein air », 2 pour « œufs de poules élevées au sol » et enfin 3 pour « les œufs de poules élevées en cages ou en batterie ».

Un truc simple permet de vérifier sa fraîcheur

Pour s’assurer qu’un œuf est encore frais - surtout s’il ne comporte pas de date de consommation recommandée - il suffit de le plonger dans un bol d’eau. S’il flotte, il est bon pour la poubelle. On revanche, s’il coule cela signifie qu’il est tout à fait frais. Enfin, s’il s’incline légèrement sans pour autant remonter à la surface, il faudra le consommer rapidement.

Une source importante de protéines

L’œuf constitue une excellente source de protéines d'après les nutrionnistes. Il contient huit acides aminés qui servent notamment à maintenir en état les tissus comme la peau, les muscles et les os. Il contient aussi des antioxydants, des vitamines A, B12 et D, mais aussi du phosphore et de la choline, réputée pour stimuler les neurones.

©mockup-graphics-unsplash

Ils absorbent les odeurs

Contrairement aux idées reçues, la coquille ne protège pas l’œuf des odeurs environnantes. Pis, il les absorbe comme une éponge. Attention donc à bien les laisser dans leur boite avant de les ranger au réfrigérateur. A l’inverse, les gourmets les isolent dans un récipient avec de la truffe 48h pour qu’ils s’imprègnent de son parfum.

Le confinement a boosté les ventes

Avec la crise sanitaire, les œufs ont vu leurs ventes bondir. Plus de 11 millions ont été achetés par les Français entre le 16 mars et le 12 avril 2020, soit 185 millions de plus qu’à la même période en 2019 d’après les chiffres de l’interprofession (CNPO). Cette consommation représente une hausse de 44 %.