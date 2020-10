Alimentation : 5 nouveautés végétariennes à découvrir

Encore limités à une niche il y a quelques années, les produits 100 % végétariens sont de plus en plus faciles à trouver.

Soucieux de répondre aux nouveaux comportements alimentaires, les marques commercialisent des produits qui ne contiennent ni viande, ni poisson, ni graisse animale. Voici cinq nouveautés qui méritent le détour.

Des sushis

Un sushi n’est pas obligatoirement fait avec du poisson. C’est suivant ce principe que Sushi Shop est allé chercher Alain Milliat, le spécialiste des jus, pour concevoir une box 100 % veggie. Elle contient 15 pièces, dont un étonnant « mango carrot tulip ».

Veggie box x Alain Milliat, Sushi Shop, 15,90 €

Un bagel

C’est un vrai bagel avec du bacon qui n’est pas du bacon. Le spécialiste du sandwich troué en son milieu vient de présenter une version 100 % veggie. Il est surmonté d’un bacon végétal élaboré par la start-up Grand Gousier, qui travaille depuis un an et demi sur ce projet. Apparence, texture, saveurs… la ressemblance est bluffante.

L'Incroyable Bagel, Bagel Corner, 7,50 € le sandwich seul

Des céréales

Associées à un bol de lait ou de yahourt, les céréales Funky Veggie constituent un excellent petit déjeuner. Elles se déclinent en deux parfums : beurre de cacahuète ou cacao et beurre de cacahuète. Vegan friendly, elles sont bio, sans gluten, sans additifs, sans huile mais avec des céréales complètes.

Disponible chez Franprix et en ligne 4,95 €, le paquet de 250 gr (à partir du 19 octobre)

Un steak

C’est un fait, les Français consomment moins de viande. Carrefour a lancé il y a cinq ans une gamme 100 % veggie. Elle s’étoffe chaque année un peu plus. L’ensemble des références sont certifiées V-label, sans arôme artificiel ni colorant artificiel et sans huile de palme. Pour cette rentrée, de nouveaux produits investissent les rayons avec notamment un steak de blé et soja, idéal pour faire des burgers.

Deux steaks de blé, soja, Carrefour Veggie, 2,29 €.

Des fajitas

On peut tout à fait réaliser des fajitas veggie. Spécialisé dans le végétal, Priméal propose deux nouvelles préparations hachées à base de protéines de tournesol. Le mélange Tex Mex sera parfait pour des fajitas ou encore un chili sin carne.

Sachet 150 g de protéines tournesol Tex Mex veggie, Priméal, 3,59 €.