Voici le meilleur pâtissier du monde 2020

Le chocolatier belge Pierre Marcolini ajoute un nouveau titre a son palmarès. Il vient d’être élu meilleur pâtissier du monde lors du «World Pastry Stars 2020». Ce n’est pas une première : il avait déjà obtenu le titre de champion du monde de pâtisserie en 1995.

C’est un jury de professionnels bien connus qui l'a désigné : Jordi Roca et Albert Adria (Espagne), Christophe Michalak et Angelo Musa (France), Antonio Bachour (USA), et le meilleur chef pâtissier d'Asie 2020 Shoji Natsuko (Japon).

«Merci à tous les gourmands du monde pour votre soutien», a réagi le chef dans un post Instagram.

Il s'agit d'une nouvelle consécration pour ce petit fils d'immigré italien tombé dans la marmite du chocolat à l’âge de 14 ans. Le public français l’a surtout découvert dans l’émission Qui sera le prochain grand pâtissier ? sur France 2 en 2013.

Depuis, Pierre Marcolini s’est surtout bâti une réputation d’excellence pour ses chocolats notamment ses petits cœurs ou ses Melove (guimauve et chocolat) qui se déclinent dans une multitude de couleurs. Mais il se distingue aussi dans l’art de la pâtisserie avec de délicieux cakes ou encore des macarons.

Aujourd’hui le chef est à la tête d’un empire qui compte près d’une quarantaine de boutiques et près de 400 salariés aux quatre coins du monde.