La recette du gâteau coulant au chocolat d'Hélène Darroze

La célèbre cheffe Hélène Darroze vient de publier un livre de recettes réalisées chez elle, avec ses filles. Elles sont spontanées, généreuses, authentiques et irrésistibles. Parmi elles, on retrouve celle du gâteau coulant au chocolat.

Temps de préparation : 20 min ; temps de cuisson : 30 min ; temps de repos: 3h

Ingrédients (pour 6 personnes)

4 œufs

150 g de sucre semoule

150 g de sucre cassonade

230 g de beurre

280 g de chocolat noir à 70 %

55 g de farine

15 g de cacao en poudre

Pour le moule :

30 g de beurre pommade

30 g de sucre semoule

Préparation

Préchauffez le four à 170 °C. Faites fondre le chocolat au bain-marie. Versez le beurre dans une petite casserole et faites-le fondre sur feu doux. Il doit rester à faible température. Mélangez le chocolat et le beurre fondus. Tamisez ensemble la farine et le cacao.

Cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs. Versez les jaunes dans la cuve d’un batteur. Ajoutez 80 grammes de sucre semoule. Battez ensemble à vitesse moyenne jusqu’à ce que le mélange fasse un ruban en retombant, quand vous le soulevez avec une spatule.

©Nicolas Buisson

Versez le chocolat dans les jaunes d’œufs, mélangez délicatement. Ajoutez le sucre cassonade, puis le mélange farine-cacao. Enfin, montez les blancs au batteur, en ajoutant le restant de sucre semoule une fois qu’ils sont montés aux trois quarts. Continuez de battre jusqu’à ce que les blancs soient fermes. Versez-les alors dans la pâte en mélangeant délicatement.

Beurrez un moule à gâteau à fond amovible de 20 centimètres de diamètre avec le beurre pommade. Versez le sucre à l’intérieur du moule et répartissez-le uniformément en tournant le moule sur lui-même. Retirez l’excédent de sucre.

Versez alors les trois quarts de la pâte dans le moule et enfournez. Laissez cuire 20 minutes, puis retirez du four et laissez refroidir. Une fois le gâteau à température ambiante, versez par-dessus le restant de pâte.

Enfournez à nouveau et faites-le cuire 10 minutes de plus à 170°C. Sortez du four, laissez tiédir, puis démoulez.

Astuces et conseils :

Attendre presque 3 heures avant de pouvoir déguster un gâteau au chocolat peut être pour certains un vrai calvaire… Vous pouvez aussi, bien sûr, verser dès le départ toute la pâte dans le moule et cuire le gâteau d’un coup, à la même température, pendant 40 minutes. Dans ce cas-là, ajoutez à la pâte 100 grammes de noix et vous obtiendrez un délicieux brownie.