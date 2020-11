La recette du saku de saumon à la courge & pain d’épices de Noël par Mowi

Le saumon est l’un des produits incontournables des fêtes de fin d’année. La marque Mowi propose de le cuisiner en saku, c’est-à-dire en forme cubique à la japonaise, avec de la courge et du pain d’épices.

Préparation : 30 mn ; cuisson : 30 mn

Ingrédients (pour 2 personnes)

Pour la courge cuite au four :

½ courge butternut

3 gousses d’ail

Quelques branches de thym frais

Saumon Saku Mowi Pure

5cl de sauce soja

2 cuillères à soupe de miel

250g de pain d’épices

Quelques feuilles d’estragon

Sel, poivre

Préparation

Préchauffer le four à 180°C (th.6). Couper la courge en tranches d'épaisseur moyenne. Ôter la peau. Les disposer sur une feuille de papier aluminium. Badigeonner d'huile d’olive. Saler, poivrer. Ajouter quelques branches de thym frais et de gousses d’ail. Fermer le tout en papillote et enfourner pour 20 minutes de cuisson environ.

Retirer la croûte du pain d'épice, puis le couper grossièrement et le disposer sur une plaque. Enfourner et laisser sécher pendant 15 minutes (le pain doit être cassant). Faire refroidir, puis mettre dans le bol du robot et mixer afin de réduire en miettes.

Faire griller à la poêle les pavés de saumon. Déglacer au miel et à la sauce soja.

Pour le dressage, disposer dans l’assiette la tranche de courge, le saku et recouvrir de chapelure de pain d’épices et de quelques feuilles d’estragon.

Astuces : saupoudrez de zeste de clémentine au moment du dressage pour apporter au plat une touche acidulée.