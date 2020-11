La recette du gâteau de Savoie de Gaston Lenôtre

En 1975, le pâtissier Gaston Lenôtre marquait l'histoire des livres de pâtisserie avec son ouvrage Faîtes votre pâtisserie comme Lenôtre, co-écrit avec sa fille Sylvie Lenôtre. À l'occasion des 100 ans du pâtissier normand, les éditions Flammarion rééditent cet ouvrage. On y retrouvera notamment la recette du gâteau de savoie.

Préparation : 15 minutes ; cuisson : 45 minutes

IngrEdients (pour 6/8 personnes)

115 g de farine

35 g de fécule de pomme de terre

6 jaunes d’œufs ou 120 g

6 blancs d’œufs ou 180 g

170 g de sucre semoule

Le zeste d’un demi- citron vert

Matériel :

Cul-de-poule Fouet

Fouet électrique

Maryse

Moule à biscuit de Savoie (24 cm de diamètre et 11 cm de haut)

Râpe microplane

Spatule

Préparation

Beurrez le moule et poudrez-le de sucre cristal, réservez au réfrigérateur.



Allumez le four à 170 °C.

Masse 1 : tamisez la farine et la fécule. Montez les jaunes avec 3⁄4 du sucre. Faites bien blanchir l’appareil. Ajoutez la farine et la fécule tamisées sans les travailler. Râpez le 1⁄2 citron vert à la microplane.

Masse 2 : montez les blancs à grande vitesse pendant 5 minutes en ajoutant à mi-parcours le jus de citron vert et le reste de sucre pour les soutenir. Ajoutez 1/3 des blancs à la première masse et mélangez vivement pour lisser l’appareil.

Incorporez délicatement le reste des blancs et mélangez le moins longtemps possible à la maryse. Garnissez le moule et lissez le dessus à la spatule. Enfournez 40 à 45 minutes. Vérifiez la cuisson en piquant la pointe d’un couteau. Celle-ci doit ressortir sèche. Démoulez sur grille aussitôt et laissez refroidir.

Conseil : si le gâteau prend trop de couleur, recouvrez-le de papier alu pour les dernières minutes.

Recette extraite du livre Faîtes votre pâtisserie comme Lenôtre, Editions Flammarion, 29,90€ (disponible à partir du 18 novembre en librairie et dans les boutiques Lenôtre)