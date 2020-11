Grande distribution : une nouvelle appli pour scanner et évaluer les produits

Une nouvelle appli destinée à aider le consommateur à faire ses courses en toute transparence vient d’être lancée. Elle s’appelle l’« appli des consos » et est téléchargeable dès maintenant. C’est la marque «C’est qui le patron ?! » qu’on retrouve derrière ce projet.

Entre Yuka et Open Food facts, il y a le choix. Mais l’ « appli des consos » veut offrir un service personnalisé. Concrètement, à la première utilisation le consommateur note sur une échelle de 1 à 10 les critères qui lui paraissent les plus importants (qualité des ingrédients, apports nutritionnels, impact sur l’environnement, origine, prix, etc.). Ensuite en scannant le code barre, on obtient un pourcentage de compatibilité.

« Pour nous, l’important est de trouver un produit conforme à ses attentes. Yuka c’est bien, mais chaque produit est soit rouge soit vert pour tout le monde. Avec notre appli, après avoir renseigné quelques informations, un scan vous donne un pourcentage de compatibilité avec vos attentes » explique Nicolas Chabanne, fondateur de C’est qui le patron ?!

Les données ont été collectées par le réseau de sociétaires bénévoles (près de 10 000). A leur surprise, les marques ont joué le jeu de la transparence. « Aujourd’hui on a 55 entreprises qui nous disent venez chez nous pour vérifier les données dont Carrefour et Chocapic» avance Nicolas Chabanne.

D’ailleurs, le scan donne un autre indicateur : à côté du nom d’un producteur un petit œil vert orange ou rouge précise si l’entreprise a accepté de partager ses données.

L’appli pourrait changer de nom sous peu pour « C'est quoi ce produit ? »

C’est qui le patron ?! est une jeune marque qui compte aujourd’hui une trentaine de références. On l’identifie facilement dans les rayons grâce à son packaging minimaliste et direct. « Ce lait rémunère au juste prix son producteur » peut-on lire en grosses lettres sur l’emballage des briques de lait, produit phare de la marque.

Son fonctionnement est un peu particulier. Elle se présente comme une coopérative de consommateurs. Les quelque 10.000 sociétaires définissent en votant le cahier des charges d’un produit avant sa commercialisation. Loin d’être anecdotique, C’est qui le patron ?! réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros et compte près de 15 millions d’acheteurs. De quoi être pris tout à fait au sérieux par le milieu de la grande distribution.

