La recette du chili con lengua de Justine Piluso

Il y a plein de recettes à faire avec les produits tripiers. Cette année, la profession a sollicité Justine Piluso, ex-Top Chef, pour concevoir un plat à base de tripes. Au menu ? Un chili à base de langue de porc.

Ces idées « Tripes de Food » sont à retrouver sur le site dédié. On pourra même les commander jusqu’au 5 décembre sur Quitoque, spécialiste des paniers à cuisiner. Tous les produits frais et les fiches-recettes détaillées seront dans le panier, il n’y aura plus qu’à cuisiner et à déguster.

Préparation : 20 MIN ; cuisson : 45 MIN

INGRÉDIENTS (POUR 4 PERSONNES)

360 g de langue de porc précuite

200 g de haricots rouges

2 c. à café de concentré de tomate

500 ml de sauce tomate (1 boite)

2 oignons

2 carottes

2 gousses d’ail

10 cornichons

1 oignon rouge

4 galettes / tortillas de maïs

100 g crème fraîche épaisse

1 pincée d’origan

1 c. à café de cumin

Sel / Poivre (1 tour de moulin)

1 pincée de piment

Coriandre

Préparation

Ciseler les oignons blancs, tailler la carotte en brunoise et hacher l’ail et faire tout revenir dans une poêle à feu vif avec un peu d’huile d’olive. Saler.

Tailler la langue en lanières et l'ajouter dans la poêle.

Ajouter le cumin, l’origan, le piment et le poivre pour bien les torréfier. Quand la coloration est belle, ajouter le concentré de tomate. Déglacer avec la sauce tomate. Y ajouter les haricots rouges. Laisser cuire une trentaine de minutes.

Emincer les oignons rouges en fines lamelles, hacher la coriandre et les cornichons. Incorporer tout cela dans la crème. Y ajouter le jus et les zestes de citron. Saler et poivrer.

Préparer la salade et assaisonner avec juste un peu d’huile d’olive et du sel.

Réchauffer les tortillas soit à la poêle soit au four.

Attention elles ne doivent pas devenir croustillante, humidifier légèrement si besoin.

Pour le dressage, disposer du chili sur la moitié d’une tortilla, ajouter de la salade par-dessus, le mélange de crème fraiche, et refermer la tortilla délicatement en deux, ou rouler la !