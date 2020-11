Les Français sont plus « raclette » que « fondue »

Les Français et le fromage, c’est une grande histoire d’amour. Quand vient le froid, les recettes à base de spécialités fromagères sont les bienvenues sur la table. La raclette et la fondue sont les plats les plus populaires de la saison.

Mais entre les deux, de quel côté penche le coeur des Français ? Le comparateur de prix Idealo a analysé la répartition de la demande en appareils pour ces deux spécialités entre octobre 2019 et novembre 2020 pour en avoir le coeur net.

Résultat du match : la raclette s’impose haut la main face à la fondue. En effet, sur le plan national, ils sont 69% à la plébisciter contre 31% pour la fondue. Dans le détail, c’est dans la région Ile-de-France que les demandes d’appareil sont plus soutenues (26% pour la raclette, 22% pour la fondue).

L’étude Idealo révèle aussi que la demande est aussi importante en Rhône-Alpes, région où la culture du fromage est bien implantée (16% pour les deux).

Enfin, autre enseignement de l'enquête : ni l'une ni l’autre ne semble réveiller l’appétit des Corses (0%). Il faut dire que le brocciu n’est pas vraiment adapté à ce type de recettes.