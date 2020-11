On a testé la recette de cuisine audio de Cyril Lignac pour Sound Chef

Cuisiner les yeux fermés une bonne recette en suivant les conseils d’un célèbre chef, c’est ce que propose Sound Chef, le tout nouveau programme d’Audible (Amazon), spécialiste de contenus audio.

Et pour donner du poids à son lancement, Sound Chef a fait appel au cuisinier le plus apprécié des Français : Cyril Lignac. Avec ses émissions qui rassemblent des millions de téléspectateurs, il est le chantre d’une cuisine simple et efficace qu’on peut réaliser à la maison.

Il est donc la guest star de la première saison de Sound Chef. Rendez-vous est pris pour tester à domicile ses brochettes de noix de Saint-Jacques au chorizo avec purée de patate douce à la vanille.

Avant de se mettre aux fourneaux, deux choses sont indispensables : un appareil (smartphone, tablette, ordinateur) pour écouter le programme. L’enceinte d’Amazon Echo présente l'avantage de pouvoir faire une pause sur simple commande vocale.

Ensuite il faut bien préparer ses ingrédients (si besoin les couper à l’avance) et le matériel.

C’est parti, on peut lancer le programme. « Bonjour c’est Cyril Lignac, bienvenue dans ma cuisine, préparez-vous, je vous accompagne jusqu’au bout de la recette. »

Une recette immersive

Avec son accent facilement reconnaissable, Cyril Lignac nous accueille. Il commence par lister tous les ingrédients et le matériel nécessaire en glissant déjà quelques petits trucs utiles, comme le saladier à déchets qui évite les allers-retours inutiles à la poubelle.

On s’attaque ensuite aux différentes étapes : cuisson des patates douces, préparation des brochettes, de la sauce au citron. A chaque fois, le chef prend son temps, on l’entend s’affairer dans sa cuisine. C’est ce qu’on appelle une recette immersive.

S’il l’on est pris de court, une simple pause permet de rattraper le train en marche, mais ce ne sera pas le cas cette fois. Cyril Lignac sait faire preuve de pédagogie et distille ses conseils, comme sur les piques brochettes : on apprendra ainsi qu’il les fait tremper au préalable dans de l’eau pour éviter que le bois brûle.

La recette audio permet en outre un parfait timing sur les cuissons et une organisation optimale. C’est donc avec fluidité qu’on arrive au dressage : les Saint-Jacques au chorizo trônent sur leur lit de purée de patate douce à la vanille, un vrai plat de chef. Au final, l’expérience est une réussite. Soundchef apparaît comme une solution simple, pédagogique et ludique de faire de la (bonne) cuisine.

Cette recette et beaucoup d’autres sont à retrouver dans la saison 1 de Sound Chef. On y retrouvera également la brillante pâtissière Nina Metayer. Au total, cinq heures de recettes sont disponibles.

Sound Chef Saison 1- Automne hiver, disponible sur Audible le 26 novembre 2020 dans le cadre de l’abonnement Audible (9,95€ par mois), ou en achat « à la carte » au prix de 14.95€.