Sushi Shop lance une box funky en collab avec l'artiste So Me

Référence incontournable du sushis, Sushi Shop signe une collab avec l’artiste français So Me du label Ed Banger de Pedro Winter. Elle prend la forme d’une box gourmande et funky, recouverte d’illustrations au style flashy emblématique du graphiste.

A l’intérieur, on retrouve 42 pièces. Parmi les nouveautés figurent le Funky Gunkan à la mangue et aux perles de mangue. La box contient également le tuna Aburi roll : un thon snacké avec avocat et mayo teriyaki. Le smoking roll contient quant à lui de la truite fumée et du céleri rave. Toutes ces créations originales sont accompagnées de maki plus classiques.

En plus de travailler avec l’écurie Ed Banger, So Me (Bertrand Lagros de Langeron de son vrai nom), a réalisé des clips pour Justice, Kanye West, ou encore MGMT. Plus récemment, on lui doit des publicités pour des marques comme Apple et Dior.

Avec ses 125 points de vente en France, et plus de 55 à l’international, Sushi Shop est aujourd’hui le leader européen sur son créneau. L’enseigne, qui a réalisé en 2018 près de 200 millions de chiffres d’affaire, fait régulièrement appel à des personnalités pour pimenter sa carte.

Box So Me x Sushi Shop, 45€, en edition limitée, disponible jusqu’à fin décembre.