L'ex-Top Chef Justine Piluso ouvre une boutique éphémère à Paris

L’ancienne candidate de Top Chef Justine Piluso, qui a marqué les téléspectateurs avec son grand sourire et sa bonne humeur, a toujours un projet sur le gril.

Après avoir collaboré avec les Produits Tripiers, elle s’apprête à ouvrir un pop up store pour les fêtes à La Maison des Pains, boulangerie pâtisserie traiteur dans le 16e arrondissement à Paris.

La jeune cheffe franco-italienne a été sollicitée pour développer la partie traiteur.

Elle y proposera trois coffrets canapés (à partir de 19€) qui contiennent notamment une tartelette truite gravlax, kiwi, amandes et herbes fraîches, un Paris-Brest au céleri et poire, chèvre frais et un éclair au foie gras, glaçage au marron.

On retrouve également à la carte un foie gras cuit à basse température au cognac avec son chutney, ainsi qu’un brie de Meaux farci aux fruits secs et aux noix.

Au rayon sucré, la cheffe propos une bûche signature très gourmande (à partir de 34€) : base brownie et crème montée au beurre de cacahuètes. Enfin, des coffrets mignardises sont également disponibles.

Justine Piluso, qui signe toutes ces créations, sera en boutique les 24, 25 et 31 décembre, d’après la Maison des Pains.

« Cuisinez et régalez-vous mes p'tits chefs, ou laissez-moi vous régaler, ça repose un peu !! » a-t-elle lancé dans un post Instagram avec l’enthousiasme qui la caractérise.

Pop up store Justine Piluso, La Maison des Pains, 34, avenue de Versailles, Paris 16e.



Du 22 Décembre au 2 Janvier, achats sur place ou Précommandes à partir du 24 Novembre en Click and Collect ou en Livraison.