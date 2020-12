Avec sa forme facilement identifiable, la banane est l’un des fruits préférés des Français. Pratique, digeste, accessible… Elle se déguste de multiples façons. Voici 5 choses étonnantes à savoir sur la banane.

Pleine de bienfaits

Sa teneur en minéraux et vitamines lui confère une forte densité nutritionnelle pour un apport calorique modéré : 90,5 kcal pour 100 g. C’est également une source importante de potassium, de manganèse, de magnésium mais aussi de vitamine B6. Plus elle sera verte, plus sa teneur en fibres et en glucides complexes sera élevée.

Anti-gaspi

Si une banane a trop muri, inutile de la jeter. On peut en faire une compote ou une banane flambée. Quant à la peau, elle constitue un excellent fertilisant pour les plantes. Pour plus d’éfficacité, on prendra soin de la découper en petits morceaux d’un à deux centimètres de côté avant de l'intégrer à un compost.

Vieille de 7000 ans

Originaire d’Asie du Sud-Est, la banane serait consommée par l’homme depuis environ 7.000 ans. On la retrouve aux quatre coins du monde, mais toujours sous des climats chauds et humides. C’est à partir du XIXe siècle qu’elle fait son apparition sur les étals en Europe, ainsi qu’en Amérique du Nord.

produite par dizaines de millions

Le marché de la banane représente 140 millions de tonnes produites par an dans le monde dont 80 millions de tonnes de « Cavendish », la plus répandue. La France en importe 850.000 tonnes par an.

Le 2eme fruit préféré des Français

La banane est le 2e fruit le plus acheté en volume en France. Elle représente 17% des volumes de fruits vendus. La consommation des Français est importante mais en-dessous de la moyenne européenne : 9 kg par an/habitant contre 12 kg par an/habitant d’après l’AIB, l’Association Interprofessionnelle de la Banane.