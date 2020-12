Un nouveau restaurant en ligne propose des plats uniquement à base de saucisses

Si les burgers et les pizzas restent les stars en matière de restauration rapide, la saucisse s’apprête à se tailler une part du gâteau grâce à «Ohisse !». Ce nouveau restaurant parisien en ligne présente une carte uniquement dédiée à cette spécialité charcutière proposée à la vente à emporter ou en livraison.

Que les amateurs se rassurent, il y en a pour tous les goûts, et les prix restent raisonnables oscillant entre 9 et 16 euros. Saucisse fraîche du Tarn ou à la truffe, merguez artisanale au bœuf de Galice, chipolata, saucisse de Francfort… les variétés sont multiples mais le plaisir dans l’assiette reste le même grâce au savoir-faire de nombreux artisans tels que la maison Montalet ou la boucherie «Les Jumeaux» implantée aux Lilas. «Ohisse !» a même pensé à ceux qui ont horreur de la viande en développant une saucisse vegan et son jus d’oignons brûlés avec la marque Moving Moutains.

Pour accompagner ces saucisses de toutes les formes et de toutes les saveurs, les gourmands n’ont que l’embarras du choix : aligot de l'Aveyron, lentilles du Puy, purée au beurre, haricots à l’anglaise ou frites maison en forme d’accordéon pour ceux qui ne comptent pas les calories. Pour les plus raisonnables, des crudités comme des carottes râpées avec une vinaigrette aux agrumes ou un mélange de chou blanc et kale façon coleslaw sont aussi à la carte. Comptez entre 3,50 euros et 6 euros.

On peut également déguster sa saucisse préférée en sandwich - dans un pain moelleux japonais avec ketchup-moutarde - ou en feuilleté. On n’oublie pas de jeter un œil à la carte des desserts préparés à partir de sablés bretons avec ganache ou crème pâtissière (environ 5 euros) et à la sélection de vins sans sulfites ajoutés (à partir de 15 euros).

A l’origine de cette nouvelle offre disponible sur Deliveroo ou à emporter en click & collect à la brasserie Barbès (Paris, 18e), Jean Vedreine et Pierre Moussié qui se partagent à eux plusieurs adresses gastronomiques les plus tendance de la capitale comme le Mansart ou le Bouillon Pigalle.