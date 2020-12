Chine : McDonald's lance un hamburger aux Oreo et à la viande précuite

Une recette qui laisse sceptique de nombreux internautes. En Chine, McDonald's s’apprête à lancer, en édition limitée, un hamburger sucré salé pour le moins surprenant.

Dès ce lundi 21 décembre, la chaîne de restauration rapide proposera un sandwich constitué de deux tranches de spam, de la viande précuite conservée en boîte, et d’Oreo, les célèbres biscuits au cacao fourrés d'une crème goût vanille.

C’est un internaute qui a partagé l’information sur son compte Twitter. Au total, seuls 400.000 hamburgers seront mis en vente dans le pays. Il faudra donc se dépêcher pour avoir la «chance» de le déguster.

McDonalds China is introducing a new Oreo x Spam burger on December 21. There will be 400,000 produced and sold.





(Look, I saw this so you have to see it too. Sorry, that's how it works). pic.twitter.com/QCiog64wAY

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 18, 2020