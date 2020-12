Source App, des produits locaux autour de chez soi

Se nourrir sainement tout en respectant l'environnement et en rémunérant le travail des producteurs à sa juste valeur, tel est l'objectif que se sont fixé les créateurs de Source App. Cette application permet de géolocaliser les points de vente autour de chez soi, et d'évaluer les vendeurs.

«Le concept est né d'un ras-le-bol au vu des conditions difficiles auxquelles ceux qui nous nourrissent font face, à savoir les suicides dans le milieu agricole, le surendettement, la vente à perte, ou encore l'isolement social», expliquent Angélique et Florian, les deux créateurs de l'application, originaires de la région Rhône-Alpes.

Mais pour pouvoir se lancer, ces derniers ont lancé une campagne de financement participatif sur Ulule, avec l'objectif de récolter 20.000 euros. Une somme qui sera destinée à «communiquer autour du projet, rencontrer un maximum de producteurs et artisans, couvrir les frais de développement et offrir une expérience de shopping local sans précédent».

L'objectif étant de créer un réseau de producteurs, vendeurs et consommateurs, au sein duquel chacun y trouve son compte.

Hormis le fait de pouvoir trouver facilement des lieux de vente respectueux de la qualité et ayant adopté les circuits ultra-courts (moins de 40 km), l’application Source App permet d’acheter les produits des agriculteurs et des artisans au juste prix. Elle permettra aussi de soutenir des appels à projets d’agriculteurs ou encore de participer à des ateliers et évènements pédagogiques : dégustations de fromages et vins, culture de la terre, visites d’exploitations. Source App a également une vocation anti gaspillage qui se traduit par la redistribution des denrées périssables invendues aux banques alimentaires locales.