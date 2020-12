Comment préparer des délicieuses chips maison en 5 minutes

Il n'est pas toujours évident de trouver une recette originale et rapide pour impressionner ses convives ou se faire plaisir. Une astuce simple et rapide permet de réaliser ses propres chips maison.

Lorsque l'on revient fatigué d'une longue journée de travail, on n'a pas toujours envie de passer plusieurs heures dans la cuisine pour préparer l'apéro. Et quoi de mieux que des chips pour se faire plaisir ? Seules cinq minutes sont nécessaires pour réaliser ce plat qui plait aussi bien aux plus petits qu'aux plus grands.

Pour parvenir à un résultat authentique, une belle pomme de terre (ou plusieurs selon la faim et le nombre de convives), du sel, un économe, une serviette en papier, une mandoline, une grille et un récipient sont nécessaires. La mandoline peut être remplacée par un couteau mais cette pratique requiert plus de patience.

Cuisson au micro-ondes

Pour commencer, la pomme de terre doit être épluchée avec l'économe. Il faut ensuite la couper en files lamelles à l'aide de la mandoline ou du couteau. Les lamelles ainsi obtenues sont apposées sur la serviette en papier. Pour un meilleur résultat, il est préférable de positionner les lamelles uniquement sur un côté de la serviette en papier pour pouvoir ensuite les compresser avec l'autre côté de la serviette, afin d'éliminer les excès d'amidon.

Après avoir réalisé cette opération, il ne reste plus qu'à disposer les lamelles fraichement compressées sur la grille trouée. Le plat passe ensuite au micro-ondes pour une durée express d'une minute à température maximale. Il ne reste plus qu'à saler le tout. Les chips maison sont désormais prêtes à être dégustées !

©Youtube