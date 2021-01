La recette du velouté potiron Franc-Comtois à la saucisse de Morteau

Réputée pour son goût fumé et sa générosité, la saucisse de Morteau est un classique des plats d'hiver. On la sert traditionnellement avec des lentilles. Mais elle peut très bien se décliner dans une multitude de recettes. Voici celle du velouté potiron à la saucisse de Morteau.

Ingrédients (pour 4 personnes)

1 saucisse de Morteau (350g)

100g de marrons cuits

1 potiron ou potimarron (550g)

100g de pommes de terre

20 cl de lait

1 oignon (100g)

1 bouquet de persil (10g)

2 bouillons de légumes (20g)

1 c à s d’huile d’olive (15g)

1 pincée de muscade (2g)

Préparation

Découpez le potiron en petits morceaux après l’avoir décortiqué entièrement. Éplucher les pommes de terre et découper en petits dés. Mettre les morceaux dans une grande casserole et recouvrir jusqu’à hauteur d’eau. Laisser cuire une bonne demi-heure et vérifier la cuisson.

Le potiron est cuit lorsqu’il est tendre. Égoutter le potiron cuit et les pommes de terre dans un bol avec un peu de lait. Pendant ce temps, émincer l’oignon en petits dés ainsi que les marrons. Faire suer l’oignon dans la casserole avec les cubes de bouillon dans l’huile d’olive.

Découper la saucisse en dés grossiers et les ajouter, faire dorer quelques minutes. Ajouter au fur et à mesure le velouté de potiron ainsi que le persil haché en gros morceaux. Laisser cuire à feu doux pendant une bonne quinzaine de minutes après avoir terminé avec l’ajout des marrons et de la noix de muscade.