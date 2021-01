« Resto du coin », l’appli qui veut concurrencer Deliveroo et Uber Eats

Le milieu de la livraison de repas à domicile tourne à plein régime depuis le début de la crise sanitaire. Accaparé par les mastodontes Deliveroo, Uber Eats et Just Eat, le marché attise les nouveaux venus. Le petit dernier est un Français qui mise sur la carte de la proximité.

Baptisée « Resto du coin », cette jeune pousse de la Foodtech made in France a bien l’intention de se frayer un chemin au milieu de la concurrence.

La start-up qui compte quatre personnes vient de lancer son appli destinée au grand public qui recense déjà près de 300 restaurants. Et pour tenter de faire la différence, elle met ses atouts en avant. « Nous sommes bien moins chers pour les restaurateurs. Les plates-formes comme Deliveroo ou Uber Eats prennent une commission de 30%. Notre marge à nous est de 1 euro » explique Yonathan Malet, fondateur de « Resto du coin ».

Autre argument : les restaurants ne sont pas listés en fonction de ce qu’ils ont négocié ou d’une pub qu’ils ont achetée. Ils sont tout simplement classés par ordre de proximité.

Pour l’heure, seule la vente à emporter est disponible : les clients sont invités à aller chercher eux-mêmes leur commande. Mais d’après Yonathan Malet, dans quelques semaines des livreurs « Resto du coin » vont commencer à sillonner les rues. Les inscriptions sont en cours. Il s’agira d’auto-entrepreneur, un statut régulièrement pointé du doigt pour son absence de droits sociaux.

« Si on les recrutait en CDI, on serait incapable de jouer sur le même tableau que Deliveroo ou Uber Eats. En revanche, nous avons fait le choix de mieux rémunérer les courses. La moyenne actuelle se situe entre 3,80 et 4 euros. Chez nous elle seraz à 5 euros » explique Yonathan Malet.

En ce moment, l’appli se concentre sur le recrutement de restaurants. Du camion de pizza au restaurant étoilé, le spectre est large. Pour l’heure, 300 ont répondu à l’appel dont une centaine cette dernière semaine. L’objectif est d’atteindre 1000 inscrits d’ici à la fin de l’année.

D’après Food Service Vision, le marché de la livraison de repas à domicile en France pesait 3,3 milliards d'euros en 2018. Il pourrait doubler d’ici à 2022.