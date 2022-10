Voici le premier œuf 100% végétal créé par des Françaises

Deux entrepreneuses françaises lancent la commercialisation de leur œuf végétal. Il ne contient aucun aliment d’origine animale et peut servir à faire une omelette.

Les alternatives végétales aux aliments de notre quotidien se développent à grande vitesse. Dernière initiative en date, Papondu est un œuf qui, comme son nom l’indique, ne provient pas d’une poule. Il est 100% végétal et présente des valeurs nutritionnelles proches de l’original.

A l’origine de ce projet, deux étudiantes en bio-industrie en école d’ingénieurs : Sheryline Thavisouk et Philippine Soulères. S’appuyant sur le fait que près de 10% de la population infantile est intolérante ou allergique aux œufs et que le véganisme fait de plus en plus d’adeptes, elles se penchent sur la création d’un œuf sans poule, avec une composition 100% végane et anti-allergènes. Du projet universitaire à la réalisation concrète, il n’y a qu’un pas.

Fraîchement diplômées, les deux innovatrices ont lancé une start-up rapidement intégrée à Station F, l’incubateur de référence à Paris.

L’œuf végétal a ainsi pris corps. Il se présente sous la forme d’un blanc liquide dans lequel se trouve un jaune sphérique, une prouesse à mettre sur le compte d’une technique de cuisine moléculaire.

Les deux entrepreneuses ont cependant décidé de commercialiser dans un premier temps une version battue de leur œuf Papondu. Concrètement, il est vendu sous la forme d’un liquide sous plastique qu’on peut utiliser pour faire des omelettes véganes mais aussi des gâteaux.

Cette formule, simple à produire, est la première alternative à l’œuf disponible sur le marché français. Elle est depuis peu disponible à la vente sur des sites spécialisés.