Top Chef : ce plateau-télé signé Hélène Darroze à déguster devant l'émission

Chaque mercredi, devant sa télé, on salive en regardant Top Chef. Et on rêve de bons petits plats. Alors pour profiter d'un repas gastronomique devant l'émission comme si on y était, Hélène Darroze a imaginé un plateau télé à emporter ou en livraison.

Installés confortablement dans leur canapé, les yeux rivés devant la célèbre émission culinaire de M6, les gourmands auront une mission : celle de suivre la compétition tout en savourant un plateau repas mêlant saveurs exotiques et spécialités issus du Sud-Ouest, d'où est originaire la cheffe étoilée.

Au menu : guacamole maison à déguster avec des tortillas pour une note mexicaine, salade du jour, assortiment de charcuteries du Pays Basque, Black balls (bouchées apéritives) de foie gras à la truffe noire, et macarons XXL dont le parfum change chaque semaine.

© DR/Joia/H.Darroze

Envie de découvrir cette offre alléchante ? Rien de plus simple, il suffit de passer commande sur le site du restaurant Jòia. Proposé uniquement le mercredi soir, le plateau télé est à retirer chez Marsan (autre établissement d’Hélène Darroze situé au 4, rue d’Assas à Paris, 6e), de 16h30 à 18h.

La livraison est également proposée dans la capitale, de 16h30 à 19h30, ou dans les communes proches (La Défense, Courbevoie, Puteaux et Suresnes), entre 17h et 19h. Comptez 80 euros pour un dîner pour deux (avec un supplément pour la livraison allant de 15 à 24 euros).

A voir aussi