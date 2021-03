Distribution : Leclerc propose des paniers repas pour toute la semaine à 21€

Après les étudiants, la chaîne de supermarchés E.Leclerc lance le 8 mars une autre opération destinée aux petits budgets. Chaque semaine, elle mettra en ligne quatre paniers de produits qui représentent une semaine d’alimentation, soit 21 repas, pour 21 euros (7 petit déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners).

Si les produits sont issus des gammes Marque Repère et Eco+, l’enseigne s’engage à proposer des menus équilibrés : « Toutes nos listes ont été élaborées sur la base des orientations du Programme National Nutrition Santé (PNNS4) et respectent les apports de référence en calories, sucres, matières grasses et sel » avance-t-elle sur son site.

Dès demain, https://t.co/ltJeDHpOQm proposera en magasins et en drive une sélection de produits variés pour faire trois repas par jour. Ca donnera 21 repas pour 21 euros par personne. C'est une leçon de la crise : tout le monde doit pouvoir manger sain, équilibré, à chaque repas. pic.twitter.com/aHpg56Pivb — Michel-Edouard Leclerc (@Leclerc_MEL) March 7, 2021

Les quatre paniers sont tous différents, et l’un d’entre eux est végétarien. Ils contiennent aussi bien des produits frais que des surgelés. Chaque semaine, E.Leclerc s’engage à proposer des listes différentes.

Pour en bénéficier, il suffit de rendre sur le site dédié. Il permet d’accéder directement aux quatre listes proposées pour les télécharger. Deux solutions s’offrent ensuite au consommateur. La première : se rendre lui-même dans un hyper avec la liste sous la main et arpenter les rayons pour rassembler les produits. La seconde : commander en ligne pour le drive. Une solution plus rapide : la liste des produits apparaît directement dans le panier.

Au début du mois de février, les enseignes E.Leclerc et Intermarché ont lancé des offres spéciales à destination des étudiants, une population particulièrement fragilisée depuis le début de la crise sanitaire.