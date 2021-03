Et le fromage préféré des Français est…

L’amour des Français pour le fromage est toujours au zénith. La consommation relevée en 2020 a connu une forte hausse d’après le panel Kantar pour FranceAgriMer, soit +8,2%.

L’enquête, révélée récemment, ne concerne que les achats des ménages pour leur consommation à leur domicile principal. Elle montre bien que les achats ont été dopé par la crise du covid-19.

« Les ménages ont dû cuisiner davantage chez eux, ce qui explique la forte progression des fromages ingrédients (mozzarella, emmental, comté, etc). On constate aussi une nette progression des achats pour les autres fromages au lait de vache mais aussi au lait de chèvre et au lait de brebis » relève FranceAgriMer.

Côté appellation, c’est l’emmental qui se hisse sur la première marche du podium avec près de 164 500 tonnes vendues, soit +7,8% par rapport à 2019. Il est suivi par le camembert (48 594 tonnes, +2,2%). En troisième position figure la raclette, qui fait un bond de 12% à près de 38 000 tonnes. Les différents confinements ont sans doute incité les Français à sortir leur appareil pour déguster cette spécialité savoyarde qui apporte son lot de réconfort.

A noter que c’est la mozzarella qui réalise la plus belle performance avec +21,2%. A 37 000 tonnes écoulées en 2020, elle est le 4e fromage le plus apprécié des Français.

Au total, plus de 859 000 tonnes de fromages ont été écoulées l’an dernier, soit 13 kilos en moyenne par habitant.