Plaza Athénée : Jean Imbert succède au chef Alain Ducasse

Après des semaines de rumeurs, c’est désormais officiel : Jean Imbert va prendre la tête des cuisines du célèbre Plaza Athénée (Paris,8e), prenant la suite d’Alain Ducasse.

«Jean Imbert a été choisi par l’Hôtel Plaza Athénée, membre de Dorchester Collection, pour prendre la succession d'Alain Ducasse en tant que Chef des cuisines de l’ensemble de l’Hôtel», a indiqué le prestigieux hôtel dans un tweet accompagné d’une photo. On y voit le chef de 39 ans sortir des portes fastueuses de l’établissement, vêtu du traditionnel tablier blanc des chefs mais aussi d'un jean et d'une paire de baskets.

C’est la même photo que l’intéressé a choisi de publier sur son compte Instagram.

«Dans ce monde, un autodidacte né et ayant grandi en banlieue parisienne sans personne de sa famille dans la cuisine, sans soutien particulier et sans être du "sérail" peut avant 40 ans prendre la succession du plus grand chef actuellement sur la planète», écrit-il.

Il en profite ensuite pour remercier «les 650 personnes qui travaillent au Plaza Athénée et qui depuis 2 mois qu'[il] les rencontre secrètement [l’]accueillent de façon exceptionnelle». Le chef termine son poste en évoquant le souvenir de sa grand-mère disparue récemment et qui «aurait été sûrement très fière de [lui]».

C’est en septembre que le Plaza Athénée version Jean Imbert sera ouvert au public. L’hôtel comprend actuellement un restaurant 3 étoiles, le Relais Plaza, la Cour Jardin et la Galerie. On ignore encore la forme que prendra cette nouvelle offre gustative.

Le choix d’une personnalité connue du grand public s’inscrit toutefois dans une tendance de changement de cap des grands hôtels parisiens. Ils délaissent peu à peu les tables de très haute gastronomie au profit de restaurants plus décontractés de type bistronomie.

Jean Imbert s’est fait connaître du grand public en participant et en remportant Top Chef en 2012. Depuis il a multiplié les projets, de l’ex-Acajou devenu Mamie, aux tables éphémères à Miami, ou encore Saint-Tropez en s’associant au chanteur Pharell Williams.

A 39 ans, il accède au statut de personnalité incontournable du monde de la gastronomie.