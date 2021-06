Paris : Les meilleurs glaciers en 2021

Avec l'été et les fortes chaleur, l'envie de glaces se fait de plus en plus pressante. A Paris, de nombreux glaciers proposent de délicieuses créations qui se dégustent sur le pouce ou en terrasse. Voici les meilleures adresses de la saison.

La manufacture de Glace Alain Ducasse

Il y avait du monde lors du premier jour d’ouverture de la Manufacture de Glace d’Alain Ducasse. Après le chocolat et le café, le chef multi-étoilé se lance dans ce petit plaisir qu’on associe souvent à l’enfance. Préparées par le « gelatiere » Matteo Casone, les créations sont un petit régal. Sorbets, glaces et granites… les textures sont lisses et onctueuses et les saveurs marquées.

Certaines recettes sont étonnantes : c’est le cas de pistache citron confit ou encore de la très rafraîchissante Herbes fraîches où la coriandre domine. Toutes les glaces sont faites sur place et se dégustent sur le pouce (à partir de 6,5€ le petit pot).

La Manufacture de Glace Alain Ducasse, 38, rue de la Roquette, Paris 11e

©DR

La glacerie Paris

Le Meilleur Ouvrier de France David Wesmaël de la Glacerie Paris est bien connu des amateurs de glaces haute couture. Pour cette nouvelle saison, il s’est penché sur les classiques de la pâtisserie pour les réinterprêter en version glacée à l’image du fraisier. De nouvelles saveurs sont aussi disponible comme le sorbet orange et safran des toits de Paris à l’eau de noisettes grillées (à partir de 3,9€ la boule de glace).

La Glacerie Paris, 13, rue du Temple, Paris 3e (commande possible en ligne)

©DR

Pierre Marcolini

Célèbre pour ses chocolats et (un peu) pour ses pâtisseries, Pierre Marcolini est aussi à l’aise pour travailler la glace. Il la décline avec gourmandise. La collection frissons (à partir de 4,9€ le pot) propose quelques mariages de choc : lait d’amande et framboises ou encore pistache et agrumes. Les esquimaux minute sont quant à eux trempés dans le chocolat (noir, lait ou blanc) avant d’être servi (vanille, chocolat noir, dulce de leche, mangue…)

Pierre Marcolini, boutiques Paris 1er et 6e et 8e et 9e (Galeries Lafayette Gourmet)

©DR

Une Glace à Paris

Emmanuel Ryon (Meilleur Ouvrier de France) travaille la glace sous toutes ses formes : des délicieux sorbets (citron de Syracuse, mangue), aux crèmes glacées (matcha bio) en passant par des créations irrésitibles comme la tarte aux agrumes meringuée. Deux boutiques sont ouvertes à Paris. Aux Abbesses, des transats s’étalent en terrasse pour une pause dégustation optimale.

Une glace à Paris, 15, rue saint Croix de la Bretonnerie Paris 4e, et 16, place des Abbesses Paris 18e

Hugo et Victor

Les douceurs glacées de la maison Hugo & Victor voient leur recette modifiée cette année. Les stabilisateurs traditionnels ont été mis de côté au profit d’une combinaison de fibres et de protéines végétales qui assure le liant des sorbets et des glaces. L’idée est de se rapprocher au maximum d’un produit 100% naturel. Pour les sorbets : verveine fraîche, framboise sauvage, fraise aux zestes de citron, pêche de vigne… et bien entendu les parfums signatures du chef : pamplemousse, et Montezuma (mangue-passion aux épices douces).

Hugo & Victor, 40, boulevard Raspail Paris 7e(commande possible en ligne)

©DR

Jean-Paul Hévin

Le chocolatier Jean-Paul Hévin propose lui aussi un été glacé avec ses esquimaux revisités. Les Exquis Momo se déclinent en quatre parfums : cacao, madagascar, caramel et mangue. Chaque glace est trempé dans un alliage de chocolat (3,70€ l’unité)

Jean-Paul Hévin, boutiques Paris 1er, 3e, 6e, 7e et 9e

©jean-paul_hevinexquis_momo