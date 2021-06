La recette du vitello tonnato de Cyril Lignac

La viande de veau se prête parfaitement aux plats d’été notamment dans la cuisine méditerranéenne.

Bravo le Veau a fait appel au célèbre chef Cyril Lignac. Voici sa délicieuse recette du vitello tonnato. Attention : elle se prépare la veille pour le lendemain.

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)

800 g de noix de veau

1 carotte

1 oignon

1 branche de céleri

1 c. à soupe de vinaigre balsamique blanc

Huile d’olive

1 c. à café de gros sel de cuisine

Sel fin et poivre du moulin

Pour la sauce Tonnato :

200 g de thon à l’huile d’olive

1 c. à soupe de pâte d’anchois

2 c. à soupe de câpres au vinaigre

2 jaunes d’œufs

1 c. à soupe de moutarde

3 c. à soupe d’huile d’olive

Le jus d’1 citron jaune

Quelques feuilles de câpres

Sel fin et poivre du moulin

Préparation

Éplucher la carotte, l’oignon. Laver le céleri. Les couper en morceaux.

Ficeler la noix de veau comme un rôti ou demander au boucher de le faire. L’assaisonner avec du sel fin et du poivre du moulin. Porter à ébullition une casserole d’eau avec le gros sel de cuisine, plonger le rôti dedans et baisser le feu, ajouter les légumes, le vinaigre et un trait d’huile d’olive. Couvrir et laisser cuire 2 heures à feu doux.

Au terme de la cuisson de la noix de veau, la laisser refroidir dans son bouillon. Réserver au réfrigérateur. Le lendemain, égoutter la viande et la déficeler, bien garder le jus et les légumes, pour le consommer en bouillon ou pour une autre préparation. Tailler des tranches bien fines à étaler dans les assiettes pour le dressage.

Dans le bol d’un blender, verser le thon, la pâte d’anchois, les câpres et les jaunes d’œufs avec la moutarde, commencer à mixer. Incorporer au filet l’huile d’olive, verser ensuite un peu de bouillon de cuisson pour rendre la préparation un peu plus onctueuse et finir avec quelques gouttes de jus de citron, assaisonner avec du sel et du poivre.

Dans les assiettes plates, où sont disposées les tranches de viande, passer au pinceau l’huile d’olive et verser à la cuillère la préparation au thon, décorer de quelques câpres ou de feuilles de câpres.