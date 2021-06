Les meilleurs rooftops de l'été 2021 à Paris

Alors que les mesures sanitaires sont peu à peu levées, Paris retrouve son art de vivre.

Pour profiter de la beauté de la capitale, rien de tel qu'un rooftop à la vue imprenable. Voici les meilleures adresses pour prendre un peu de hauteur en dégustant un cocktail.

Le bar sur le toit

Pour profiter de la vue exceptionnelle sur le Sacré-Cœur, il faudra d’abord monter les neuf étages de l’Hôtel Rochechouart. Là, le Bar sur le toit s’étend sur 100m2. Un lieu perché qui se prête à un déjeuner tranquille ou à une soirée profiter du spectacle de la lumière du soir. On y sirotera un cocktail maison comme le Marguerite (Gin Citadelle, romarin, miel, lavande, fleur d’oranger et verjus, 14€).

Hôtel Rochechouart, 55, boulevard de Rochechouart, Paris 9e

©romainricard

Les piaules Nation

Après le succès des Piaules à Belleville, le concept d’auberge de jeunesse nouvelle génération s’offre une nouvelle adresse à Nation. Le lieu tout neuf ambitionne de devenir un hot spot du 12e. Et pour cela, son rooftop devrait aider. Au 6e étage, il offre une très jolie vue sur Paris. Une terrasse intimiste pour petit déjeuner, dîner, ou boire un verre.

Les Piaules Nation, 28, bis place de la Nation, Paris 12e

©DR

Paradiso

Voilà un autre rooftop situé dans l’est parisien. Paradiso vient d’ouvrir ses portes sur le toit du cinéma mk2 Nation et de l’Hotel Paradiso. En plus de son cadre végétal, de sa vue sur Paris et de son bar à cocktails, il propose de se faire une toile en plein air. Le Paradiso est accessible aux clients de l’hotel mais aussi à tout le monde sur réservation (40 places en journée - 25 places pour la séance de ciné à partir de 22h).

Hotel Paradiso, 135, boulevard Diderot, Paris 12

©romainricard

Mun

L’immense terrasse de Mun est l’un des spots incontournables de cette saison. Ce projet fou donne le vertige avec sa vue panoramique sur tous les monuments de la capitale. Restauration asiatique-chic et cocktails soignés sont au menu.

Mûn, 52, avenue des Champs‑Elysées, Paris 8e

©DR

the Shed

Le rooftop de l'hôtel des Grands Boulevards a enfin rouvert ses portes. Au 4ème et dernier étage, The Shed est un peu un jardin suspendu à l’abri des bruits de la foule. Cocktails pointus fait maison et tapas à partager.

The Shed, 17, boulevard Poissonnière, Paris 2e

©karel_balas

National on (the) Top

Niché entre le Marais et le Sentier, le rooftop de l’Hôtel National des Arts et Métiers mérite le détour. On y sirote un verre en bonne compagnie (cocktail à partir de 15€) dans le respect des nouveaux horaires (jusqu’à 23h). Attention à bien réserver : seuls une trentaine de convives peuvent y accéder en même temps.

National on (the) top, 243, rue Saint-Martin Paris 3e

©DR