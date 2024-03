Sommeil : voici 7 conseils efficaces pour récupérer après une nuit blanche

Après une insomnie ou une nuit de fête jusqu’au petit matin, la fatigue va altérer nos performances. Ainsi, voici les conseils d'un spécialiste pour mieux récupérer après une nuit blanche.

ne pas dormir toute la journée

Comme l’explique le neurologue Marc Rey, président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), pour surmonter une nuit courte, «il faut se coucher plus tôt que d’habitude le soir prochain». Pour y parvenir, il ne faut donc pas dormir toute la journée. «C’est une erreur majeure. Il faut absolument que la matinée existe», prévient-il.



«Le sommeil diurne n’est pas aussi réparateur que le sommeil nocturne» et être actif dès le matin «permet de favoriser l’endormissement le soir».

prendre une douche tiède

Le spécialiste recommande par ailleurs de prendre une douche tiède afin d'augmenter la température corporelle et ainsi favoriser l'éveil. Pour être moins somnolent, il ne faut pas non plus hésiter à faire un peu de sport.

s'exposer à la lumière du jour

Après quoi il est essentiel «de sortir et de s’exposer à la lumière du jour». Et pour cause, cela va permettre de bloquer la sécrétion de mélatonine, l’hormone du sommeil.

faire une sieste mais pas trop tard

Si dans l’après-midi la fatigue est trop intense, on peut éventuellement s’autoriser une sieste. Toutefois, celle-ci ne doit pas «durer plus de 1h30 et doit être faite avant 15h afin de favoriser un coucher précoce le soir». L’idéal, précise Marc Rey, est de se mettre au lit «aux alentours de 21h30 au plus tard».

PRIVILÉGIER LES FÉCULENTS

Côté alimentation, il faut privilégier «les sucres lents, comme les féculents» et se mettre à table à des horaires normaux pour recaler son horloge biologique.



Si on a besoin d’un coup de boost, on peut consommer un ou deux, voire trois cafés, note-t-il, mais pas n'importe quand. Absorbée après 15h, cette boisson chaude énergisante peut en effet empêcher de s’endormir et nuire à la qualité du sommeil en provoquant des micro-éveils.

Bien S'HYDRATER

Après une nuit sans sommeil, il est crucial de s'hydrater correctement. Le manque de sommeil peut entraîner une déshydratation, et une hydratation adéquate peut aider à maintenir l'équilibre énergétique et à améliorer la concentration. Il est recommandé de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, en évitant les boissons sucrées ou les sodas qui peuvent perturber davantage le sommeil.

Se relaxer

Des techniques telles que la méditation guidée, le yoga doux ou des exercices de respiration profonde peuvent aider à détendre le corps et l'esprit, favorisant ainsi un meilleur sommeil le soir suivant. Ces pratiques aident non seulement à réduire le stress et l'anxiété, qui peuvent s'accumuler après une nuit blanche, mais elles préparent également le corps à un sommeil plus profond et réparateur.