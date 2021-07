Et la ville numéro 1 de la malbouffe en France est...

Fléau pour la santé, la malbouffe a elle aussi sa journée mondiale, ce mercredi 21 juillet. Et si les clichés sur la France pourraient laisser penser qu'elle en est préservée, ce n'est évidemment pas le cas. Dans le palmarès des villes qui comptent le plus d’enseignes de restauration rapide par habitant, celle qui se hisse en haut du podium va peut-être vous surprendre.

Acontrecorps.com, média spécialisé dans l’information santé, alimentation et bien-être, établit depuis six ans un classement en ce sens. Pour son édition 2021, l'édue a porté sur les 16 chaînes de restauration rapide les plus présentes au sein des 32 plus grandes villes françaises.

On retrouve ainsi les chaînes les plus populaires ; McDonald's, Burger King et Quick (toujours séparés cette année malgré la fusion progressive), KFC, Paul, La Brioche Dorée, Domino's Pizza, Subway, La Mie Câline, Starbucks, La Croissanterie, Pizza Hut, Pomme de Pain, O'Tacos, Bagelstein et Speed Burger. Le classement ne tient en revanche pas compte du nombre de kebabs et autres snacks locaux (indépendants et/ou franchisés).

La Belle endormie en haut du classement

Et parmi ces 32 villes étudiées, c’est une nouvelle fois... Bordeaux qui prend la tête.

«Cette année encore, c’est Bordeaux qui domine ce classement de la malbouffe, avec un ratio de densité de fast-foods pour 1.000 habitants égal à 0,1959 contre 0,1724 pour Tours, qui se hisse cette année à la seconde marche du podium», indique le rapport.

Du côté des autres villes, Tours réalise une belle remontée, étant à la sixième place l'an passé.

Metz, troisième l’an dernier, conserve cette année sa place sur la dernière marche du podium. Devant Limoges, deuxième l’an dernier, qui descend à la quatrième place, Lille et Brest, respectivement septième et cinquième l’an dernier.

Sans surprise, McDonald's confirme une fois encore sa place de leader sur le marché, prenant la tête des enseignes fast-food les plus représentées avec 233 restaurants répartis dans ces 32 grandes villes.