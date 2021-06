Voici les aliments à éviter qui accélèrent le vieillissement

Le vieillissement cutané est un phénomène naturel inéluctable. Pour autant, il est possible de le retarder grâce à des soins de peau adaptés, mais aussi en surveillant son alimentation.

Outre les multiples facteurs liés à l’environnement extérieur tels que le soleil, la pollution atmosphérique ou encore le tabac, certains aliments sont en effet en partie responsables du vieillissement prématuré de la peau.

Parmi eux, les produits alimentaires transformés, qui contiennent plus de cinq additifs (colorants, arômes, conservateurs, agents épaississants, exhausteurs de goûts...), a expliqué la diététicienne Tamara Prountseva à l’hebdomadaire russe Argoumenty i Fakty.

«Les aliments transformés peuvent neutraliser les glucides complexes», qui régularisent le taux de glucose dans le sang et constituent la source la plus importante d'énergie de l'organisme, précise-t-elle. On les trouve dans le pain, les pâtes, le riz, ou encore les légumineuses.

Il faut notamment éviter les produits semi-élaborés, qui ont subi une première transformation chez l’industriel, comme les mélanges en poudre pour confectionner des pâtisseries, le fromage râpé, les sauces et fonds déshydratés, les nappages, ou encore les quiches et les tartes prêtes à cuire.

La spécialiste déconseille également les saucisses, les pâtisseries, les desserts lactés mais aussi les boissons gazeuses sucrées.

A l'inverse, pour ralentir le vieillissement, Tamara Prountseva recommande de consommer des céréales complètes, riches en vitamine B1, qui joue un rôle important dans la régénération des tissus, des pâtes de blé et de privilégier les fruits et légumes frais (environ 400 grammes par jour).