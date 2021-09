Les 7 bienfaits épatants du miel

On aime en mettre sur ses tartines, dans son yaourt et dans ses préparations culinaires pour un doux sucré-salé. Si le miel séduit par sa saveur, il est aussi bénéfique pour la santé. Voici sept raisons d'en consommer quelques cuillérées chaque jour.

Il booste les défenses immunitaires

Le miel a tellement de vertus qu’on devrait en manger au petit déjeuner, au déjeuner voire même au dîner. Parce qu’il contient de la propolis, ce produit naturel est un excellent atout pour booster son système immunitaire. Antiviral, anti-inflammatoire, il facilite la formation d’anticorps.

Il apaise les maux de gorge

Grâce à ses propriétés antiseptiques et antibactériennes, le miel est recommandé pour libérer les voies respiratoires, soulager la toux et calmer les maux de gorge. On privilégie les miels de thym, de sapin, d’eucalyptus ou encore de lavande, ce dernier était fortement préconisé en cas de toux sèche. Pour un effet optimal, mélangez ce nectar avec de l'eau citronnée.

Il cicatrise les plaies

Dans certains hôpitaux, le miel qui renferme de l’acide formique et de l’eau oxygénée obtenue par les abeilles, peut être utilisé pour soigner les brûlures. Anti-inflammatoire et antalgique reconnu, il cicatrise les plaies grâce au glucose. Il suffit de bien nettoyer la zone à traiter, d’appliquer une couche de miel et de la recouvrir d’une compresse.

Il est moins calorique le sucre blanc

Dès que cela est possible, on remplace le produit industriel par un ingrédient naturel ce qui est meilleur pour l’organisme. Deux cuillérées à café de miel représentent trois à quatre morceaux de sucre blanc. Sa consommation permet aussi de faire le plein de vitamines, d’oligoéléments, et des minéraux.

Il aide à trouver le sommeil

Pour favoriser l’endormissement et pour éviter d’avoir recours à des médicaments, on privilégie le miel aux fleurs d’oranger, de tilleul ou de lavande que l’on peut consommer directement ou mélanger à sa tisane. Il faut le prendre quelques heures avant d’aller se coucher afin que la sérotonine et la mélatonine puissent «se diffuser» dans le corps.

Il hydrate la peau

Les bienfaits du miel sont nombreux aussi bien pour la santé que pour la peau. Des propriétés adoucissantes et nourrissantes sont reconnues depuis l’Antiquité. Les marques de cosmétiques ont recours à ce nectar riche en sels minéraux et en vitamine B. Celui-ci hydrate l’épiderme en profondeur et stimule le renouvellement cellulaire.

Il favorise la digestion

En cas de ballonnement ou de constipation passagère, optez pour du miel de romarin ou de bruyère pour leurs propriétés laxatives et diurétiques. Cet ingrédient accélère le transit intestinal, stimule le foie et soulage toutes les personnes sujettes à une digestion difficile. Si les symptômes persistent, il est impératif de se rendre chez son médecin.