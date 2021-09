L'ex-Top Chef Justine Piluso recrutée par Dalloyau

Le grand sourire de Justine Piluso aura marqué les esprits lors de son passage dans Top Chef en 2020. La jeune cheffe partage désormais sa cuisine enthousiasmante dans les restaurants Dalloyau.

Récemment nommée chef exécutif, elle a concocté des recettes à partir d’ingrédients en provenance d’Ile-de-France pour respecter les circuits courts. On découvrira donc à la carte le butternut à la moutarde de Meaux, l’œuf parfait aux champignons de Paris, le maquereau aux cerises de Montmorency ou encore les Arancinis au cœur de Coulommiers.

Des plats à savourer dans les nouveaux restaurants du célèbre traiteur. Depuis quelques années ce dernier s’est lancé dans un programme de rajeunissement de la marque avec notamment des ouvertures tous azimuts, comme à la Samaritaine.

L’ancien salon de thé et flagship situé Faubourg Saint-Honoré (Paris 8e) a fait peau neuve dans un style qui mêle haussmannien et art urbain. Au total, 70 places assises en intérieur et 25 en extérieur.

Dalloyau a également investi la passerelle Eugénie, dite passerelle de l’Impératrice, à la gare Saint-Lazare (Paris 8e). Cet espace insolite baigné de lumière a été transformé en un restaurant de 200 m2 pour une centaine de couverts qui vient d'ouvrir.

Ce sont dans ces deux lieux flambant neufs que les gourmets pourront découvrir la cuisine de Justine Piluso jusqu’en février prochain.

Dalloyau Faubourg, 101, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 8e et Dalloyau Saint-Lazare, 2e étage de la gare Saint-Lazare, 13, rue d’Amsterdam Paris 8e