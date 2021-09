Lyon : avec leur pizza 1.000 fromages, ils vont tenter de battre le record du monde

La quatre-fromages n’a qu’à bien se tenir. Ce week-end, un record mondial pourrait être pulvérisé : celui de la pizza qui contient le plus de fromages.

Actuellement détenu par un pizzaiolo lyonnais, le record actuel fait état de 257 spécialités, toutes différentes. Le youtubeur Morgan VS, le MOF François Robin et le chef Julien Serri font équipe pour le battre. Dans ce défi culinaire qui ne manque pas d’ambition, l’objectif est d’atteindre le chiffre de 1.000 fromages sur la pizza, soit près de quatre fois le record actuel.

Organisé par le centre national interprofessionnel de l’économie laitière, l’évènement se déroulera samedi 25 septembre dans le cadre du Sirha à l’Eurexpo Lyon. Il peut être suivi en direct, sur place.

Un responsable officiel des Guinness World Records sera présent pour surveiller le déroulement de l’épreuve.

On ignore pour l’heure le détail de la recette mais d’après Le Progrès le gorgonzola, la mozzarella, le roquefort figurent parmi les ingrédients. Pour être comptabilisé, il faudra au moins 2 grammes de chaque spécialité sur la pâte avant de la glisser au four. Côté saveur, c’est l’inconnue la plus totale. Seule certitude, la pizza sera fondante.