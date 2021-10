La recette du ramen Ichiraku de Naruto

Rejeté par son village en raison du pouvoir dévastateur qu’il possède et de l’histoire qui y est rattachée, le jeune Naruto Uzumaki n’a qu’une faiblesse : la délicieuse soupe de nouilles de Ramen Ichiraku, avec supplément porc chashu. En voici la recette.

Ingrédients pour 2 personnes

1 cuillère à soupe d’huile de sésame

1⁄4 d’oignon, émincé

2,5 cm de gingembre frais, pelé et émincé

2 cuillères à café d’ail émincé

120 g de porc haché

3 cuillères à soupe de pâte shiro miso (blanche) ou aka (rouge), ou un mélange des deux

500 ml de bouillon de volaille

250 ml de bouillon dashi

2 cuillères à soupe de mirin

3 oignons verts, sans les feuilles les plus foncées ni les racines, + 1, émincé, pour servir

Sel et poivre blanc, à volonté

Huile pimentée la-yu (facultatif)

200 g de nouilles ramen ou chuka soba, fraîches ou déshydratées

10 à 14 tranches de porc chashu

Menma

4 rondelles de rouleau de poisson narutomaki

2 ajitsuke tamago

6 feuilles de nori grillées

Préparation

Préchauffez l’huile de sésame dans une grande casserole sur feu doux-moyen et ajoutez l’oignon, le gingembre et l’ail. Faites-les cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres et parfumés, environ 10 minutes. Ajoutez le porc haché en séparant la viande avec une cuillère en bois.

Laissez cuire jusqu’à ce que la viande ne soit plus rose, environ 5 minutes, puis incorporez la pâte de miso. Versez alors le bouillon de volaille, le dashi et le mirin. Ajoutez les oignons verts et faites chauffer sur feu moyen. Portez à frémissement et réduisez à feu doux-moyen.

Faites mijoter 10 minutes en retirant la mousse si besoin. Filtrez la soupe à travers une passoire fine dans un grand pichet ou une casserole. Conservez tous les morceaux pour agrémenter du riz ou des ramens si vous le souhaitez. Rectifiez l’assaisonnement avec du sel, du poivre et éventuellement de l’huile la-yu.

Faites bouillir une grande casserole d’eau et versez-y les nouilles. Suivez les instructions du paquet, soit environ 3 minutes de cuisson pour que les nouilles soient cuites à point. Égouttez, mais ne rincez pas les pâtes, et versez dans deux bols de service. Ajoutez le bouillon, et agrémentez le tout avec 5 à 7 tranches superposées de chashu et de menma, de l’oignon vert émincé, 2 rondelles de narutomaki, 1 ajitsuke tamago coupé en deux et 3 feuilles de nori.

