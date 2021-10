Philippe Etchebest dévoile ses secrets de cuisine et ses recettes dans un livre

Célèbre pour sa participation dans des émissions de télé, le chef étoilé et MOF Philippe Etchebest vient de publier un nouveau livre de recettes. Au total, on en compte une centaine. Elles sont simples et accessibles et nécessitent peu d’ingrédients.

Philippe Etchebest y détaille aussi son approche : « En cuisine, il n’y a pas de créativité sans fondamentaux », explique-t-il. Et tout est question de méthode : en optimisant ses placards, en organisant ses courses, on peut être plus efficace. Le chef, qui totalise près d'un million de followers sur Instagram, insiste sur le choix des produits qui vont faire toute la différence.

Il veut démontrer que le manque de temps et le budget serré ne sont pas un frein en cuisine. C’est cela sa méthode « Mentor » qu’il détaille dans son nouveau livre en 13 principes. Et après la théorie vient le temps de la pratique.

Pour plus de simplicité, les recettes sont classées par catégorie : épicerie, crémerie, volaille et œufs, bœuf, porc, fruits et légumes. A chaque fois, un petit plus fait toute la différence comme le choix d’un chocolat corsé pour réaliser une mousse toute simple mais délicieuse.

Aujourd’hui à la tête de deux restaurants, Philippe Etchebest fait partie des chefs les plus populaires de l’Hexagone. Il doit prendre très prochainement la tête d’un nouvel établissement dans le quartier des Chartrons à Bordeaux.

Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor, Philippe Etchebest, Albin Michel, 19,90€