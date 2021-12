La recette du pavé de bœuf, chutney d’oignons au sirop d’érable de Marie Testud

Il y a mille façons de cuisiner du bœuf. La cheffe Marie Testud de Quitoque propose sa version au chutney d’oignons et sirop d’érable, présentée dans le cadre du Bœuf Cooking Show.

Ingrédients (pour 4 personnes)

600 g de rôti (tende de tranche, partie peu grasse)

4 pommes de terre de type Agatha (680g)

1 potimarron

2 oignons blancs

2 c. à soupe de sirop d'érable

1 c. à soupe de moutarde à l'ancienne

2 c. à soupe de vinaigre de cidre

2 c. à soupe d’huile neutre

1 c. à soupe de beurre salé

Huile d’olive

Sel et poivre

PRÉPARATION

Coupez le rôti de bœuf en 4 pavés de 3 cm d’épaisseur et réservez-le à température ambiante.

Préparer la purée de potimarron : épluchez et coupez les pommes de terre en morceaux (2 cm environ). Plongez-les dans une grande casserole d’eau salée et commencez la cuisson 5 à 10 minutes sur feu moyen à vif. Pendant ce temps, coupez le potimarron en 2. Retirez les graines à l'aide d'une cuillère. Coupez-le en cubes, ajoutez-le dans la casserole et poursuivez la cuisson 10 à 15 minutes.

Une fois les légumes cuits, égouttez-les et passez-les au presse-purée. Salez, poivrez et ajoutez un filet de lait et une noix de beurre salé pour obtenir une purée plus onctueuse.

Préparez le chutney d’oignons : émincez les oignons. Dans une casserole, faites chauffer un filet d’huile neutre à feu moyen à vif. Faites revenir les oignons pendant 5 minutes.

Déglacez au vinaigre de cidre puis ajoutez le sirop d’érable, puis la moutarde et faites revenir quelques minutes. Une fois prêt, réservez.

Dans une poêle, faites chauffer un filet d’huile d’olive à feu vif.

Saisissez les pavés de bœuf 1 minute de chaque côté pour bien les dorer. Poursuivez la cuisson à feu moyen 1 à 2 minutes de chaque côté selon la cuisson souhaitée. Salez et poivrez. Débarrassez la viande et laissez-la reposer quelques minutes.

Versez un filet d’eau (ou du vin blanc) dans la poêle et faites bouillir pendant 1 minute en grattant le fond avec une spatule pour décoller les sucs, de sorte à obtenir une sauce.

Dans une assiette, dressez une généreuse cuillère de purée de potimarron, le pavé de bœuf coupé en tranches et accompagné du chutney d’oignons. Arrosez le tout de la sauce.